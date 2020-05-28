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محافظات

تحاليلها سلبية.. تعافي مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة من فيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 12:11 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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انجي هيبة
أكدت مصادر طبية رسمية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، سلبية التحاليل الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزيرة الصحة للتأمين الصحي ومدير المكتب الفني للوزير الصحة، لفيروس كورونا المستجد وتعافيها.



كما أكدت المصادر سلبية ثاني تحليل لها علي التوالي، لتتأكد من تعافيها تمامًا، ومن المقرر أن تغادر المستشفى خلال ساعات.


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وتمكث الدكتورة نيفين النحاس، معاونة وزيرة الصحة، في الدور الثاني بمستشفى عزل أبوخليفة (المخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد)، منذ 19 يومًا، بعدما شعرت بأعراض الفيروس، وعزلت نفسها منزليًا، وأجرت تحليلا وأثبت إيجابية إصابتها بكورونا.


ونقلت لمستشفى أبوخليفة الذي يعد أفضل مستشفيات العزل في مصر، يوم 9 مايو لتلقي العلاج اللازم.
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