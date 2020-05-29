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أخبار العالم

ترامب وماكرون يتفقان على أهمية عقد قمة مجموعة السبع بالحضور الشخصي للزعماء

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:52 ص
ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
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أ ش أ
بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا أمس الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أحرز من تقدم بشأن مكافحة فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات العالمية.


وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على أهمية عقد مجموعة السبع بالحضور الشخصي للزعماء في المستقبل القريب، كما ناقشا عددا من القضايا العالمية والثنائية الهامة.


يذكر أنه كان من المقرر عقد قمة مجموعة السبع في 10يونيو المقبل في كامب ديفيد ثم تقرر أن تكون " قمة افتراضية " عن طريق تقنية " الفيديو كونفرانس" بسبب ظروف جائحة كورونا العالمية ، غير أن ترامب جدد فكرة عقد القمة بالحضور الشخصي ورجح مسئولو البيت الأبيض أن تعقد في نهاية يونيو المقبل.
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