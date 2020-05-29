ترامب وماكرون يتفقان على أهمية عقد قمة مجموعة السبع بالحضور الشخصي للزعماء

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا أمس الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أحرز من تقدم بشأن مكافحة فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات العالمية.









وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على أهمية عقد مجموعة السبع بالحضور الشخصي للزعماء في المستقبل القريب، كما ناقشا عددا من القضايا العالمية والثنائية الهامة.







