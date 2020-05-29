شفاء 5 حالات من كورونا بالأقصر.. صور





وشهدت المستشفى احتفالا بالمتعافين وتوزيع الورود والهدايا لهم من قبل ادارة المستشفى وذلك تحت إشراف نائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبحضور الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائي العناية المركزة بالمستشفى.





واوضح مدير المستشفى إلى أن جميع الحالات تعافت تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية في نهاية فترة علاجهم.





و بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة فى تجهيز المستشفيات التى تم الاعلان عنها من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا " كوفيد – 19 ". والمستشفيات هى مستشفى الأقصر العام وتقع بوسط مدينة الأقصر ومستشفي القرنة المركزى وتقع غرب المحافظة و مستشفي العديسات المركزى بمركز الطود جنوب مدينة الاقصر و مستشفي حميات الأقصر وتقع فى منطقة الحبيل شرق المحافظة و مستشفي صدر اسنا والتى تقع جنوب المحافظة .