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محافظات

بمساحة ١٩ فدانا.. إزالة 585 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن قامت بشن حملات مكبرة لإزالة ٥٨٥ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٩ فدانا و١٥ قيراط و٢١ سهما؛ وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بدءًا من ١٥ مارس حتى ٢٦ مايو٢٠٢٠.


وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن والمحافظة؛ مشددًا على تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف  بدون تراخيص قانونية أو التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة على اراضيها وسيادة القانون على الجميع.

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وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قامت بإزالة ٨٣ حالة تعد بمساحة ٣ فدان و٥ قيراط و٢٢ سهم وقامت رئاسة مركز ومدينة القنايات بإزالة ٩ حالات تعدى بمساحه ١١ قيراط و١٧ سهم وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة ٧٦ حالة تعدى بمساحة ٢ فدان و١٧ قيراط و٢١ سهم.


وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة ١٢٧ حالة تعدى  بمساحه ٣ فدان و١٠ قيراط و٢١ سهم وقامت رئاسة مركز مدينة أبو حماد بإزالة ٣٢ حالة بمساحه  ١ فدان و٦قيراط وقامت رئاسة مركز مدينة ههيا بإزالة ١١ حالة بمساحه 4 قيراط و٩ سهم.


كما قامت رئاسة مركز مدينة الإبراهيمية بإزالة ١ حالة بمساحه ١ قيراط، وقامت رئاسة مركز مدينة ديرب نجم بإزالة ١٢ حالة بمساحه  ٧ قيراط و ١٠ سهم وقامت رئاسة مركز مدينة أبو كبير بإزالة ٢٣ حالة بمساحه  ١٥ قيراط و٢٢ سهم


فيما قامت رئاسة مركز مدينة  كفر صقر بإزالة ٢٦ حالة بمساحه  ٢٠ قيراط و٧ سهم وقامت رئاسة مركز مدينة أولاد صقر بإزالة ١ حالة بمساحه  ١ قيراط وقامت رئاسة مركز مدينة فاقوس بإزالة ٩٦ حالة بمساحه  ٣فدان و٨ قيراط و١٣ سهم وقامت رئاسة مركز مدينة الحسينية بإزالة ٣٣ حالة بمساحه  ١فدان و ٨ قيراط و٦ سهم وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بإزالة ٧ حالة بمساحه  ٤قيراط و١٧ سهم وقامت رئاسة مدينة قصاصين الأزهار بإزالة ٢ حالة بمساحه ٣قيراط و١١ سهم وقامت رئاسة مدينة قصاصين الشرق بإزالة ١٤ حالة بمساحه  ١٤ قيراط و٢٣ سهم وقامت رئاسة مدينة تلراك بإزالة ٢ حالة بمساحة  ٢قيراط و٨ سهم وقامت رئاسة مدينة الصالحية بإزالة ٢٢حالة بمساحة  ١١ قيراطا و١١ سهما.


وأوضح محافظ الشرقية أنه بذلك يصل إجمالى ما قامت به الأجهزة التنفيذية والأمنية من تنفيذ إزالته خلال الفترة بدءا من ١٥ مارس حتى ٢٦ مايو٢٠٢٠  إلى ( ٥٨٥ حالة ) تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة (١٩ فدانا و١٥ قيراط و٢١ سهم ) منذ بدء تطبيق  الإجراءات الاحترازية لمكافحة  انتشار فيروس كورونا المستجد.

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