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فن

روجينا تنعى حسن حسني: أبويا فى الحياة والتمثيل واتعلمت منه كتير

السبت 30/مايو/2020 - 08:23 ص
منار نور
نعت الفنانة روجينا ، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وكتبت روجينا من خلال حسايه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "إنا لله وإنا إليه راجعون عم حسن حسنى فى ذمة الله الصورة دى اخر لقاء بينا ماهو فى مقام ابويا فى الحياة وابويا فى التمثيل واتعلمت منة كتبر يعنى خلاص ومكالمة اخر رمضان كانت الوداع  " .

وأضافت: " يعنى خلاص محدش هيقولى يابت ياروچى ربنا يصبر اهلك ويصبرنا على الفراق ياحنين ياكريم يااستاذى وابويا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة اللهم ارحم روحه التى صعدت اليك وانظر له بعين لطفك وكرمك اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة    

وتوفي  الفنان الكبير حسن حسني  فجر اليوم ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

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انا لله وانا الية راجعون عم حسن حسنى فى ذمة الله الصورة دى اخر لقاء بينا ماهو فى مقام ابويا فى الحياة وابويا فى التمثيل واتعلمت منة كتبر يعنى خلاص ومكلمة اخر رمضان كانت الوداع يعنى خلاص محدش هيقولى يابت ياروچى ربنا يصبر اهلك ويصبرنا غلى الفراق ياحنين ياكريم يااستاذى وابويا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة اللهم ارحم روحه التى صعدت اليك وانظر له بعين لطفك وكرمك اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة

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