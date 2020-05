روجينا تنعى حسن حسني: أبويا فى الحياة والتمثيل واتعلمت منه كتير

View this post on Instagram

انا لله وانا الية راجعون عم حسن حسنى فى ذمة الله الصورة دى اخر لقاء بينا ماهو فى مقام ابويا فى الحياة وابويا فى التمثيل واتعلمت منة كتبر يعنى خلاص ومكلمة اخر رمضان كانت الوداع يعنى خلاص محدش هيقولى يابت ياروچى ربنا يصبر اهلك ويصبرنا غلى الفراق ياحنين ياكريم يااستاذى وابويا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة اللهم ارحم روحه التى صعدت اليك وانظر له بعين لطفك وكرمك اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة