أخبار الحوادث .. الداخلية تداهم منتجي الكمامات والمطهرات المغشوشة .. إخلاء سبيل 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:









شاهد.. اندلاع حريق هائل بمحل ملابس بالمحلة

شهد شارع البحر بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم نشوب حريق هائل اندلعت نيرانه بمحل ملابس نتيجة حدوث ماس كهربائي وتم الدفع بعدد 3 سيارات مطافئ لإخماده والتهمت النيران محتوياته بالكامل دون خسائر فى الأرواح . المزيد ..









إخلاء سبيل 11 متهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 11 متهما على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا بتهمة نشر أخبار كاذبة.









التباعد والتعقيم.. أبرز الإجراءات الاحترازية بمحاكم مجلس الدولة بالإسكندرية

بدأ مجمع محاكم مجلس الدولة بالاسكندرية، استقبال المواطنين تدريجيا، تنفيذا لقرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس.









السيطرة على حريق محدود جنوب بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية فى محافظة بورسعيد بقيادة العقيد مصطفى نجا وكيل إدارة الحماية المدنية والمقدم هانى مهدى رئيس قسم الإطفاء فى إخماد حريق محدود بمنطقة الجناين بالكيلو 4.5 بالرسوة جنوب بورسعيد دون خسائر فى الأرواح.









المصانع فى المنازل والترويج على فيس بوك.. الداخلية تضرب منتجى الكمامات والمطهرات المغشوشة بيد من حديد