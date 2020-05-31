AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق محدود جنوب بورسعيد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:13 م
حريق
حريق
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
نجحت قوات الحماية المدنية فى محافظة بورسعيد بقيادة العقيد مصطفى نجا وكيل إدارة الحماية المدنية  والمقدم هانى مهدى رئيس قسم الإطفاء فى إخماد حريق محدود منذ قليل بمنطقة الجناين بالكيلو 4.5 بالرسوة جنوب بورسعيد دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد اندلاع حريق هائل بالكيلو 4.5 بمنطقة جناين الرسوة. 


على الفور انتقل إلى مكان الحريق 4 سيارات إطفاء نجحت فى إخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى منازل من الطوب الأحمر المجاور إلى منطقة الهيش الممتد على ضفاف الترعة الحلوة التى تقوم بتغذية محطة مياه الرسوة دون خسائر فى الأرواح .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بسوق الشواربي في أسوان

تفاصيل إخماد حريق بمصنع للمواد الغذائية في قها .. صور

ترشيحاتنا

بسبب الراحل حسن حسني.. محمد إمام يتصدر جوجل

تصريح مستفز.. أول تعليق من إثيوبيا على الحادث الحدودي مع السودان

الموجة الثانية بدأت.. العراق يسجل 260 إصابة و10 وفيات بـ كورونا

عند سماع أذان المغرب .. علي جمعة يوصي بالدعاء وترديد 11 كلمة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

في أرض الحرية.. الشرطة الأمريكية تفض المظاهرات بـ دهس المحتجين.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

ما علاقة التدخين بكورونا والسيدات ؟ .. تفاصيل

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق