السيطرة على حريق محدود جنوب بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية فى محافظة بورسعيد بقيادة العقيد مصطفى نجا وكيل إدارة الحماية المدنية والمقدم هانى مهدى رئيس قسم الإطفاء فى إخماد حريق محدود منذ قليل بمنطقة الجناين بالكيلو 4.5 بالرسوة جنوب بورسعيد دون خسائر فى الأرواح.





تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد اندلاع حريق هائل بالكيلو 4.5 بمنطقة جناين الرسوة.









على الفور انتقل إلى مكان الحريق 4 سيارات إطفاء نجحت فى إخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى منازل من الطوب الأحمر المجاور إلى منطقة الهيش الممتد على ضفاف الترعة الحلوة التى تقوم بتغذية محطة مياه الرسوة دون خسائر فى الأرواح .



