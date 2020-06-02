مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 165 مصريا عائدا من الكويت

استقبل مطار مرسى علم الدولى ، مساء اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من الكويت، تقل على متنها 165 عالقا مصريا بالكويت، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة إيرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .





وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة الكويت التى وصلت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن عددا كبير من الرحلات التى وصلت من الأراضى الكويتية، لنقل العالقين هناك لمطار مرسى علم الدولى، حيث وصلت رحلة اليوم وعلي متنها 165 عالقا، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع.





من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.





وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر ، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.





كان مطار مرسى علم الدولى، استقبل صباح اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مدينة جدة السعودية، تقل على متنها 167 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة إيرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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