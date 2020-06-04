وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. برلمانيون: نحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة على كورونا.. ومطالب بتأجيل فتحها لنصف أغسطس

برلماني:
إعادة فتح الحضانات فى هذا الوقت يعرض حياة الأطفال للخطر
صحة النواب طالب باتباع الإجراءات الوقائية المشددة فى فتح الحضانات
بسبب كورونا.. برلمانى يطالب بتاجيل فتح الحضانات لـ شهر أغسطس
قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن الظروف التى تشهدها البلاد من تفشى فيروس كورونا لا تشجع على إعادة فتح الحضانات، لافتًا الى أن إعادة فتحها فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بسبب فيروس كورونا يعرض حياة عدد كبير من الأطفال للخطر.
وأكد "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا الأن فى ذروته وذلك ظهر جليًا بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن قبل العيد كانت الإصابات منخفضة وذلك دليل قاطع أن الفيروس فى ذروته وينبغى ألا نستعجل فى قرار فتح الحضانات فى هذه الأوقات الصعبة.
وتابع النائب حديثه:" كثير من الاهالي واولياء الامور فى حالة من القلق والخوف بسبب فيروس كورونا وينبغى أن ننتظر حتى تعود الأمور لسابق عهدها".
ومن جانبه، طالب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تاجيل فتح الحضانات الخاصة بالأطفال لبداية نصف شهر أغسطس المقبل، لما تشهده البلاد من ارتفاع فى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية.
وقال "حسب الله" لـ"صدى البلد"، إن ينبغى أن يكون هناك ترتيب وتنسيق كامل مع وزارتي الصحة والتعليم بشأن إعادة فتح الحضانات، مؤكدًا أن مناعة الأطفال ضعيفة وليست مثل الكبار وما زال فيروس كورونا خطير ونحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة عليه.
كما أكد النائب أن هناك صعوبة على الطفل في ارتداء الكمامة وينبغي تأجيل فتح الحضانات والمدارس لحين انتهاء الازمة واستقرار الأوضاع.