AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. برلمانيون: نحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة على كورونا.. ومطالب بتأجيل فتحها لنصف أغسطس

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:00 م
نيفين القباج، وزيرة
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
حسن رضوان
برلماني: 
إعادة فتح الحضانات فى هذا الوقت يعرض حياة الأطفال للخطر
صحة النواب طالب باتباع الإجراءات الوقائية المشددة فى فتح الحضانات
بسبب كورونا.. برلمانى يطالب بتاجيل فتح الحضانات لـ شهر أغسطس 

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نسعى إلى إنشاء حضانات للاطفال ورفع كفاءتها وترخيصها كي تكون آمنة على الأطفال".

 
وأضافت "القباج" في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أنه منذ اسبوعين كنا سنفتح الحضانات ولكن بعد تطورات انتشار فيروس كورونا تراجعنا عن الأمر".


وتابعت: "نتابع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول التي فتحت الحضانات بعد انحسار انتشار فيروس كورونا فيها".

وأكملت نيفين القباج: "وزيرا التعليم العالي والصحة أكدا ان التغيرات في إصابات كورونا غير متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين".

وتابعت القباج: "من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية".

وحول هذا الامر أستطلع موقع صدى البلد أراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا ضرورة تاجيل فتح الحضانات والمدارس لحين استقرار الاوضاع، مؤكدين، أن فتحها فى هذا الوقت يعرض صحة الأطفال للخطر.

فيما قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن فتح الحضانات الخاصة بالأطفال بإجراءات احترازية بعد اسبوعين خطوة جيدة وتأتي ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "المشد" لـ" صدى البلد"، أن الدولة منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد تقوم بجهود ضخمة من أجل انحسار الوباء، مؤكدًا على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدول فى فتح الحضانات لمنع انتشار الفيروس.

قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن الظروف التى تشهدها البلاد من تفشى فيروس كورونا لا تشجع على إعادة فتح الحضانات، لافتًا الى أن إعادة فتحها فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بسبب فيروس كورونا يعرض حياة عدد كبير من الأطفال للخطر.

وأكد "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا الأن فى ذروته وذلك ظهر جليًا بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن قبل العيد كانت الإصابات منخفضة وذلك دليل قاطع أن الفيروس فى ذروته وينبغى ألا نستعجل فى قرار فتح الحضانات فى هذه الأوقات الصعبة.

وتابع النائب حديثه:" كثير من الاهالي واولياء الامور فى حالة من القلق والخوف بسبب فيروس كورونا وينبغى أن ننتظر حتى تعود الأمور لسابق عهدها".

ومن جانبه، طالب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة  تاجيل فتح الحضانات الخاصة بالأطفال لبداية نصف شهر أغسطس المقبل، لما تشهده البلاد من ارتفاع فى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية.

وقال "حسب الله" لـ"صدى البلد"، إن ينبغى أن يكون هناك ترتيب وتنسيق كامل مع وزارتي الصحة والتعليم  بشأن إعادة فتح الحضانات، مؤكدًا أن مناعة الأطفال ضعيفة وليست مثل الكبار وما زال فيروس كورونا خطير ونحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة عليه.

كما أكد النائب أن هناك صعوبة على الطفل في ارتداء الكمامة وينبغي تأجيل فتح الحضانات والمدارس لحين انتهاء الازمة واستقرار الأوضاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج: مد تعليق أنشطة الحضانات لمدة أسبوعين

عقوبات وغرامات.. صحة النواب تحذر المصريين العائدين من الخارج من خرق العزل

التضامن: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد

القباج: تطوير 550 حضانة في عامين.. ونسعى لإنشاء 1350 جديدة

وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. فيديو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة.. وزيرة التضامن: وارد فتح الحضانات بعد أسبوعين.. والصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث

ترشيحاتنا

التوتر بين إثيوبيا والسودان.. توقيت أداء وزير الدفاع السوداني الجديد اليمين يثير التساؤلات

منتشر وليس قاتلا.. طبيب متعافٍ من كورونا يحكي تجربته مع الإصابة

حفيد الملك فيصل وأخوه مؤسس أهلي جدة.. من هو الأمير الراحل سعود بن عبدالله آل سعود؟

بسبب مرتضى منصور.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلام

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د

قوي مناعتك بشرب هذه العصائر الطبيعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع علاج منزلي للحموضة.. الكمون والهيل الأفضل

شاهد.. بالصور أكثر 10 سيارات شهرة وتداولا على موقع إنستجرام

عشان تقوى مناعتك.. تناول كوبا من حليب جوز الهند بشكل يومى