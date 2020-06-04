وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. برلمانيون: نحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة على كورونا.. ومطالب بتأجيل فتحها لنصف أغسطس

برلماني:

إعادة فتح الحضانات فى هذا الوقت يعرض حياة الأطفال للخطر

صحة النواب طالب باتباع الإجراءات الوقائية المشددة فى فتح الحضانات

بسبب كورونا.. برلمانى يطالب بتاجيل فتح الحضانات لـ شهر أغسطس





قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نسعى إلى إنشاء حضانات للاطفال ورفع كفاءتها وترخيصها كي تكون آمنة على الأطفال".

وأضافت "القباج" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أنه منذ اسبوعين كنا سنفتح الحضانات ولكن بعد تطورات انتشار فيروس كورونا تراجعنا عن الأمر".

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وتابعت: "نتابع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول التي فتحت الحضانات بعد انحسار انتشار فيروس كورونا فيها".

وأكملت نيفين القباج: "وزيرا التعليم العالي والصحة أكدا ان التغيرات في إصابات كورونا غير متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين".

وتابعت القباج: " من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية".

وحول هذا الامر أستطلع موقع صدى البلد أراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا ضرورة تاجيل فتح الحضانات والمدارس لحين استقرار الاوضاع، مؤكدين، أن فتحها فى هذا الوقت يعرض صحة الأطفال للخطر.



فيما قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن فتح الحضانات الخاصة بالأطفال بإجراءات احترازية بعد اسبوعين خطوة جيدة وتأتي ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد

وأضاف "المشد" لـ" صدى البلد"، أن الدولة منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد تقوم بجهود ضخمة من أجل انحسار الوباء، مؤكدًا على ضرورة اتباع جميع ا لإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدول فى فتح الحضانات لمنع انتشار الفيروس.



قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن الظروف التى تشهدها البلاد من تفشى فيروس كورونا لا تشجع على إعادة فتح الحضانات، لافتًا الى أن إعادة فتحها فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بسبب فيروس كورونا يعرض حياة عدد كبير من الأطفال للخطر.





وأكد "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا الأن فى ذروته وذلك ظهر جليًا بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن قبل العيد كانت الإصابات منخفضة وذلك دليل قاطع أن الفيروس فى ذروته وينبغى ألا نستعجل فى قرار فتح الحضانات فى هذه الأوقات الصعبة.





وتابع النائب حديثه:" كثير من الاهالي واولياء الامور فى حالة من القلق والخوف بسبب فيروس كورونا وينبغى أن ننتظر حتى تعود الأمور لسابق عهدها".





طالب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تاجيل فتح الحضانات الخاصة بالأطفال لبداية نصف شهر أغسطس المقبل، لما تشهده البلاد من ارتفاع فى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليومية. ومن جانبه،





وقال "حسب الله" لـ"صدى البلد"، إن ينبغى أن يكون هناك ترتيب وتنسيق كامل مع وزارتي الصحة والتعليم بشأن إعادة فتح الحضانات ، مؤكدًا أن مناعة الأطفال ضعيفة وليست مثل الكبار وما زال فيروس كورونا خطير ونحتاج الى مزيد من الوقت حتى نستطيع السيطرة عليه.



