جامعة حلوان في أسبوع.. تزويد مداخل ومخارج المباني بالمعقمات.. وافتتاح المؤتمر الافتراضي الدولي عن فيروس كورونا

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي تحت عنوان "جائحة فيروس كورونا المستجد...تحديات وممارسات متعددة التخصصات" والذي تنظمه جامعة حلوان بحضور ا.د.ماجد نجم رئيس الجامعة، وبمشاركة أساتذة من جامعات دولية و مصرية.

ويضم المؤتمر أربع جلسات رئيسية على مدار اليوم على النحو التالي:

الجلسة الأولى بعنوان "في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تحديات وممارسات طبية" بمشاركة أكاديميين من ألمانيا واليابان، بالإضافة إلى باحثين من جامعة حلوان، يتم خلالها استعراض جهود الجامعة فى مواجهة فيروس كورونا، واستعراض تجربة كلية الطب بالجامعة في التعليم عن بعد خلال الجائحة، كما تضم الجلسة محاضرة عن "الأساسيات المعرفية الخاصة بفيروس كورونا" يلقيها د.مصطفى الفيشاوي أستاذ الأمراض المعدية بمركز قلب أسوان، تليها محاضرة للبروفيسور الألماني ديتريتش ستويفيساند أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة مارتن لوثر بألمانيا عن "العلامات التشخيصية لفيروس كورونا في الأشعات المقطعية للصدر".





كما يتحدث البروفيسور الياباني كويتشي واتاشي الأستاذ بالمعهد الوطني للفيروسات بطوكيو عن "كيفية اختيار العقاقير المضادة لفيروس كورونا وتطويرها للاستخدام الإكلينيكي" و يلقي البروفيسور الياباني شينجو لوامي الأستاذ بجامعة كيوشو محاضرة عن "كيفية توقع فعالية وتأثير المضادات الفيروسية من خلال النماذج الحسابية".





كما تشهد الجلسة استعراض جامعة حلوان أول تقرير معد للنشر عن الخصائص الإكلينيكية والمعملية لمرضى فيروس كورونا في مصر، وتجربة كلية طب حلوان في التعليم الجماعي التفاعلي عن بعد خلال فترة الجائحة.





الجلسة الثانية بعنوان "تأثير جائحة كورونا على الفن المعاصر والتصميم" وتناقش تأثر الحركة الفنية المعاصرة بأزمة كورونا، وتأثير الفن في نشر الوعي بين أفراد المجتمع ودعمهم نفسيًّا لتخطي تداعيات الجائحة، وما تتركه من ضغط نفسي على أفراد المجتمع.





الجلسة الثالثة بعنوان "التكنولوجيا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد" وتشهد عرضًا مختصرًا لمختلف المبادرات التكنولوجية التي تتبعها مختلف الدول لمواجهة فيروس كورونا، مع التطرق إلى التحديات التقنية وغير التقنية لتلك المبادرات، و يتم خلالها تقديم نماذج من الإسهامات العلمية والبحثية لجامعة حلوان في إطار استخدام التكنولوجيا بصفة عامة والنانو تكنولوجي بصفة خاصة مع تقديم حلول تطبيقية تساعد في اكتشاف ومكافحة وباء كورونا.





الجلسة الرابعة بعنوان "تأملات في تأثير جائحة كورونا على العمارة والعمران" وتناقش مستقبل العمارة والعمران على المدى البعيد نتيجة التغيرات المتوقعة في سلوك وثقافة المجتمع، ووضع التصورات لما يجب على المتخصصون العمل عليه لسرعة الاستجابة للمتغيرات الحالية؛ بما يحقق أقصى درجات الوقاية لمستعملي المباني والعمران، فضلا عن وضع أجندة مستقبلية لكل من ممارسة التصميم المعماري والعمراني ومستقبل البحث العلمي في هذا المجال.