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محافظات

تعافى وخروج ١١٢حالة مصاب بكورونا من المدينة الجامعية شرق النيل ببني سويف

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات) المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا ، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض .

 وناقش المحافظ  مستجدات الوضع الصحي للحالات ، ومستوى الخدمة المقدمة ، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول. 

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جاء ذلك على هامش  استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، في اطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، عن  تعافى ٤ حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا  وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية ، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 112 حالة "ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج كما تم تعافى . 

و أكد  المحافظ  على مواصلة الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول . 

،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية. 

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