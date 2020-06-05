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محافظات

ضمن أعمال لجنة المرور.. نائب محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الصحية بمستشفى حميات ديرمواس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:26 م
مستشفى حميات ديرمواس
مستشفى حميات ديرمواس
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ايمن رياض
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، سير العمل بمستشفى الحميات بمركز ديرمواس، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية بالمستشفى، ومقدما الشكر علي تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة ، واشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، موكدا انه علي الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن، وبذل المزيد من الجهد والوقوف صفا واحدا للمرور بالوطن من هذه الأزمة.

التقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.
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