بملابس رياضية.. شاهد أحدث ظهور لـ راندا البحيري عبر إنستجرام

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت راندا البحيري بملابس راضية من إحدى صالات الجيم.





اقرأ أيضا:





ونال الفيديو إعجاب متابعيها وعلق بعضهم قائلا: " قمر يا راندا، ربنا يحميكي، ايه الشياكة دي".





يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.





المسلسل بطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وراندا البحيرى، وهاجر أحمد، وإيهاب فهمى، ومحسن منصور، ورانيا ملاح، وأحمد حلاوة، وعمرو عبد العزيز، وأحمد إمام، وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.