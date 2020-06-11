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مرأة

بمكياج جذاب.. منى ممدوح تتألق في أحدث ظهور

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:24 ص
منى ممدوح
منى ممدوح
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة منى ممدوح متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت منى ممدوح فى الصور بملابس كاجوال، حيث ارتدت قميصا باللون اللبنى اتسم بأنه لا يحمل أى نقوشات أو رسومات مما منحها إطلالة بسيطة، ونسقت معه بنطلون جينز.

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ولم تتكلف منى ممدوح فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اكتفت بارتداء ساعة يد مع مجموعة بسيطة من إكسسوارات اليد، وانتعلت حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض.

لفتت منى ممدوح الأنظار بمكياجها الجذاب والمميز الذى ارتكز على الألوان التى كشفت عن جمال ملامحها، وبدت بخصلات شعرها السوداء المنسدل على كتفيها.

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