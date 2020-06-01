بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة منى ممدوح على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
ظهرت مني ممدوح فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأبيض ويصل أعلى الركبة وذا أكام طويلة، وتميز التصميم بأنه جمع بين الأناقة و البساطة و عدم المبالغة مما منحها إطلالة عصرية أنيقة.
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وتزينت مني ممدوح بمجموعة من الأكسسوارات و المجوهرات التى زادت من جاذبيتها، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
وبدت مني ممدوح فى الصور بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، فيما أختارت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر المتناسق مع لون إطلالتها.
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