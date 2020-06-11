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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعرب عن تعازيها في وفاة رئيس بوروندي

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:43 ص
مورجان أورتاجوس
مورجان أورتاجوس
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أ ش أ
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الأربعاء إن بلادها قدمت تعازيها في وفاة رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا.

وأضافت المتحدثة، في بيان الأربعاء، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بشراكتها وصداقتها مع الشعب البوروندي، مشيرة إلى أنه بعد الانتقال السلمي إلى الرئيس المنتخب إيفاريست ندايشيميي ، فإن بلادها تتطلع إلى العمل معه ومع الحكومة الجديدة وتؤكد من جديد دعمها لتطلعات بوروندي نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارًا وسلامًا.
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