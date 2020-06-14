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أصل الحكاية

فتح مطار بيروت.. ما يجب أن تعرفه عن طرق الوقاية من كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:22 م
مطار بيروت
مطار بيروت
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عبدالله قدري



أعلنت السلطات اللبنانية فتح مطار بيروت ( رفيق الحريري) أمام الرحلات التجارية اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بطاقة تشغيل 10% من حركة الملاحة الجوية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الرحلات الخاصة ستأنسف اعتبارا من 24 يونيو المقبل، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وسريعًا بدأت السلطات اللبنانية، إجراءات الوقاية الوقاية من فيروس كورونا استعدادًا لقرار الفتح في 24 يونيو الجاري.

وفيما يلي كل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية استعدادًا لإعادة فتح المطار:

فحص الوافدين بفحوصات PCR عوضا عن فرض الحجر الصحي عليهم لمدة أسبوعين

الوافدون من غير اللبنانيين، سيتعين عليهم حيازة بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامتهم، وذلك لتحمل تكاليف علاجهم من كورونا، في حال إصابتهم بالفيروس.

وضع علامات على الأرض لتحديد مسافة الوقوف والتباعد الإجتماعي .

عبوات على الجدران من أجل التعقيم وقتل الفيروسات من على الأسطح.


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