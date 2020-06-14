المغرب يحتل قائمة أفضل 34 لاعبا في شمال إفريقيا

اختار موقع افريكا سبور قائمة تضم أفضل 34 لاعبا في تاريخ شمال افريقيا , وقد شهدت القائمة تواجد 7 لاعبين مغاربة يتقدمهم الدولي السابق العربي بنمبارك .









وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين مغاربة حيث تواجد العربي بنمبارك المرتبة الأولي ونور الدين النيبت لاعب الوداد الرياضي وديبورتيفو لاكورونا الإسباني في المركز العاشر .









وتواجد الحارس بادو الزاكي في المركز الـ17 بجوار حكيم زياش المنتقل حديثا لفريق تشيلسي الإنجليزي .









وتواجد عبد الكريم الحضريوي اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي في المركز الـ21 بينما احتل المغربي محمد التيمومي المركز الـ24 يليه المهدي بنعطية مدافع فريق الدحيل القطري في المركز الـ34 والأخير .









والدولي التونسي الأسبق طارق دياب جاء فى المركز 12 ثم حاتم الطرابلسي في المركز 18 وخالد بن يحيى في المركز 23 وعبد الحميد هرقل في المركز 28 . وعن اللاعبين الجزائريين شهدت القائمة تواجد كل من الجزائري السابق رابح ماجر في المركز الثاني، يليه مصطفى دحلب في المركز الثالث ، فيما احتل لاعب مانشستر سيتي الحالي رياض محرز المركز الـ13