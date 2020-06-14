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رياضة

المغرب يحتل قائمة أفضل 34 لاعبا في شمال إفريقيا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:21 م
المغرب تحتل قائمة
المغرب تحتل قائمة الأفضل في شمال إفريقيا
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حسام الحارتي
اختار موقع افريكا سبور قائمة تضم أفضل 34 لاعبا في تاريخ شمال افريقيا , وقد شهدت القائمة تواجد 7 لاعبين مغاربة يتقدمهم الدولي السابق العربي بنمبارك .


وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين مغاربة حيث تواجد العربي بنمبارك المرتبة الأولي ونور الدين النيبت لاعب الوداد الرياضي وديبورتيفو لاكورونا الإسباني في المركز العاشر .


وتواجد الحارس بادو الزاكي في المركز الـ17 بجوار حكيم زياش المنتقل حديثا لفريق تشيلسي الإنجليزي .


وتواجد عبد الكريم الحضريوي اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي في المركز الـ21 بينما احتل المغربي محمد التيمومي المركز الـ24  يليه المهدي بنعطية مدافع فريق الدحيل القطري في المركز الـ34 والأخير .


وعن اللاعبين الجزائريين شهدت القائمة تواجد كل من  الجزائري السابق رابح ماجر في المركز الثاني، يليه  مصطفى دحلب في المركز الثالث ، فيما احتل لاعب مانشستر سيتي الحالي رياض محرز المركز الـ13 والدولي التونسي الأسبق طارق دياب جاء  فى المركز 12 ثم حاتم الطرابلسي في المركز 18 وخالد بن يحيى في المركز 23 وعبد الحميد هرقل في المركز  28 .

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