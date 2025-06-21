سيد صادق: الفن قدملي كل حاجة و شغلي في التجارة هو الأمان | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال سيد صادق في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “ الحمد لله الفن قدم ليا تكريم و تقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني و الحمد لله انا عايش و مبسوط الحمد لله”.

وأضاف سيد صادق: “ كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقةو السراب و لن أعيش في جلباب أبي أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.



يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة و لقب بشرير السينما و الدراما المصرية .