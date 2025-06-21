بفستان قصير.. روبي تلفت الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانه روبي جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و خطفت روبي أنظار جمهورها بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الأسود،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

أغاني روبي

على جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدموا أغنية جديدة ومختلفة سويا ستطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية حيث من المقرر أن تحيي حفلاً ضخما بـ مدينة الأردن وذلك يوم 30 مايو الجاري.

وروجت روبي للحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان».