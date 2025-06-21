ناقدة : آداء سلوي محمد علي عظيم بمسلسل فات الميعاد

أثنت الناقدة صفاء الليثي، على آداء الفنانة سلوي محمد علي ضمن أحداث مسلسل" فات الميعاد"، والذي يتم عرضه حاليًا.

وقالت الناقدة صفاء الليثي: سلوى محمد علي أم أحمد مجدي وحماة أسماء أبو اليزيد في دور مركب بأداء عظيم في مسلسل " فات المعاد" للمخرج سعد هنداوي بعد مشاهدة خمس حلقات على منصة واتشات. عمل يستحق المشاهدة بعيدا عن موسم رمضان وبرغم الحرب الدائرة التي بدأتها دولة الكيان على إيران .." فات المعاد " واقعية أصيلة بروقان ودون تنميط الشخصيات ..أنصح بالمتابعة.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن بطولة اسماء ابو اليزيد ، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبوداوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج إبراهيم حمودة.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد

ويعرض المسلسل على منصة Watch It الرقمية، من الجمعة إلى الثلاثاء أسبوعيًا، بالإضافة إلى قناة DMC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا في الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً بنفس التوقيت.