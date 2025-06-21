الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى معهد الموسيقى العربية

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالعام الهجرى الجديد فى أمسية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى التاسعة مساء الأحد ٢٢ يونيو بمعهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التراثية والمعاصرة والتى تبرز المعانى الدينية السامية وتلقى الضوء على أحد أهم الأحداث فى التاريخ الإسلامى منها كل الناس بيقولو يارب لـ أحمد عبد القادر ، ألف ألف صلاة - ياطيبة ( اعداد ) لـ أحمد عبد الله ، مدد يا نبى لـ حمدى هاشم ، يا عظمة نور النبى - يا ناصر اإاسلام لـ سامى الحفناوى ، أشرقت أنوار محمد لـ محمد ثروت ، نبينا هادينا - محمد يارسول الله - نبينا الكريم لـ جمال سلامة ، كم ناشد المختار ربه لـ عبد العظيم محمد ، ما شممت الورد لـ محمد البياتى ، قول لهم الله نصرنى لـ أحمد صدقى ، يانفس توبى لـ عبد المنعم الحريرى ، على باب سيدنا النبى لـ عباس الديب ، طلع البدر علينا من التراث ، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. تحفيظ الفنان مصطفى النجدى و أداء الفنانين محمد عبد الحميد ، ايهاب ندا ، فارس عبد العال ، سماح عباس ، أمنية سمير ، حاتم زايد ، احمد نافع ، طه حسين .