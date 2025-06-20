أخبار الفن| القبض على فنانة شهيرة بمخدرات.. عزاء والدة سارة وفيق

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: القبض على شجون الهاجري بمخدرات، عزاء والدة سارة وفيق، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "هنعمل إيه"، والتي تصدّرت قائمة التريند على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) وتجاوزت نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب"، أطلق المطرب الشاب آدم البنا، أغنية جديدة بعنوان "بتاع الصبر"، من كلمات الشاعر هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، وانتاج شركة روتانا.

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة نوال، برومو الألبوم عبر السوشيال ميديا، معلنة عن طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، غدا السبت.

يحيي الفنان هاني شاكر، حفلا غنائيا ساهر مع الفنانة مي فاروق، يوم 23 ديسمبر المقبل، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تصدَّر إسم الشاعر الكبير نادر عبدالله قائمة المـكرمين في جمعية المؤلفين والملحنين "سَاسيم-SACEM" بفرنسا، كـواحد من صناع الموسيقى المؤثرين في مـصر والشرق الأوسـط، وذلك ضمن احتفال أقيم في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يونيو الجاري.

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

كشف الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في دولة الكويت -عبر تطبيق انستجرام- عن القبض على ممثلة كويتية شهيرة، وبحوزتها كميات من المواد المخدرة.

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن تفاصيل حياتها بعد تجربة الأمومة، وذلك عقب ولادة ابنتها "أندريا" في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن هذه المرحلة غيّرت الكثير في يومياتها وشعورها بالمسؤولية.

تستقبل حاليا المخرجة سارة وفيق العزاء في وفاة والدتها في مسجد عمر مكرم.

كشفت الفنانة رحمة حسن عن جانب مختلف من شخصيتها الفنية بعيدًا عن التمثيل، حيث أعلنت عن شغفها بمجال تصميم الأزياء، وشاركت جمهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لمشروع تصميم كانت قد عملت عليه في عام 2019، لكنه لم يرَ النور حينها.