سيد صادق يكشف أسرارا عن مسلسل الحقيقة والسراب .. خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال الفنان سيد صادق في لقاء لموقع صدي البلد الاخباري

أتمني العودة للفن لأن الجمهور دائماً يقول لي وحشتنا.



و اضاف سيد صادق " اتمنى تجسيد شخصية الاب و الجد لاني في الحقيقة اب و جد.

و تابع سيد صادق " مسلسل الحقيقة و السراب وش السعد عليا الجمهور بيحب جدا المسلسل و شخصيتي

و إستطرد سيد صادق " المؤلفة سماح الحريري هي من رشحتني في مسلسل الحقيقة و السراب كل التحية ليها و سعيد بالمسلسل لانه وش السعد عليا.



يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة و لقب بشرير السينما و الدراما المصرية .