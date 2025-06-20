نادر عبد الله يتصدر قائمة المُكرّمين في فرنسا .. و"ساسيم" تمنحه أعلى وسام فني

تصدَّر إسم الشاعر الكبير نادر عبدالله قائمة المـكرمين في جمعية المؤلفين والملحنين "سَاسيم-SACEM" بفرنسا، كـواحد من صناع الموسيقى المؤثرين في مـصر والشرق الأوسـط، وذلك ضمن احتفال أقيم في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يونيو الجاري.

هذا، وقد أصدرت جمعية "سَاسِم" الفرنسية كـتابـاً يضم أسـماء كل المكرمين عن كل الفئات.

الشاعر نادر عبد الله قد تم منحه "العضوية الدائمة" من قِـبَل جمعية "سَاسِم-SACEM"، كما تم منحه رتبة "العضوية الكاملة" "كـشاعر ومـلحن" تقديراً لإسهاماته ونجاحاته في صناعة الأغنية العربية.

نادر عبد الله "كـشاعر" له رصـيد كبير من الأعـمال تخطت الخمسمائة أغنية، مع ما يقرب من "170 فناناً" في مصر والعالم العربي،

أما على صعيد التلحين، فقد وضع ألحانًا ناجحة شارك بها أبرز نجوم الطرب، من بينهم أغنية "رُحتله" لإليسا، وأغنية "ملهمته الوحيدة" لأصالة و"أولى ابتدائى" لتامر عاشور، و"بطلت أخاف" لشيماء سعيد، و"إحنا وبختنا" للطيفة و"احتمال وارد" لسميرة سعيد.

وطبقا لشروط الترقية لدى جمعية "سَاسِم-SACEM" الفرنسية؛ تُـعتبر "العضوية الدائمة" بمثابة أعلى تكريم يحصل عليه فنان سواء كان شاعراً أو ملحناً، والتي بموجبها يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة "سَاسِم-SACEM" بعد مرور سنة من الترقية.