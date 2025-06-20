بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية "بتاع الصبر"

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "هنعمل إيه"، والتي تصدّرت قائمة التريند على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) وتجاوزت نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب"، أطلق المطرب الشاب آدم البنا، أغنية جديدة بعنوان "بتاع الصبر"، من كلمات الشاعر هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، وانتاج شركة روتانا.

الأغنية الجديدة تأتي ضمن سلسلة الأعمال التي يحرص من خلالها آدم البنّا على تقديم طابع غنائي معاصر يجمع بين الإحساس والكلمة القريبة من الجمهور، إذ يظهر في "بتاع الصبر" بنبرة وجدانية تتناغم مع اللحن السلس والتوزيع المميز الذي أضفى على العمل طابعًا دراميًا رقيقًا.

ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لمسيرة فنية صاعدة يتألق فيها آدم البنّا بأعمال لاقت تفاعلًا كبيرًا، مثل "هنعمل إيه" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، والتي أنتجتها شركة "روتانا"، وسبقها حالة من الانتشار الواسع عقب إعادة تقديمه لأغنية "طل الهوى" للفنان جورج وسوف، والتي تصدّرت الترند وحققت ملايين المشاهدات على "تيك توك" ومنصات التواصل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أبدى إعجابه الشديد بأداء آدم، داعيًا للتواصل معه ومع شركة "بنش مارك"، وهو ما أسفر عن مشاركة البنّا، لاحقًا في حفل غنائي بموسم الرياض، وسط نخبة من نجوم الوطن العربي.

أغاني آدم البنا

يُذكر أن آدم البنّا قدّم أيضًا خلال الفترة الماضية نسخًا غنائية بصوته الخاص لعدد من الأغاني الكلاسيكية مثل "حلف القمر"، و"كان يا مكان"، و"وصفولي الصبر"، والتي لاقت استحسان الجمهور وأكدت قدرته على التنويع والتجديد بأسلوبه المميز.