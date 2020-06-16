لتنشيط السياحة.. حسام هزاع: تخفيضات بنسبة 20% على الخدمات الأرضية في المطارات

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الإتحاد المصري للغرف التجارية إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة ، لتنشيط حركة السياحة تتضمن تخفيضات بنسبة 20% على الخدمات الأرضية في المطارات، التي تشمل صيانة الطائرات قبل الإقلاع.





وأضاف الدكتور حسام هزاع خلال حواره لـ برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه من المتوقع أن يكون هناك تخفيضات في أسعار تذاكر الطيران ولكن تبعا لقرارات دولية عالمية.





وأشار "هزاع" إلى أنه ستكون هناك تخفيضات من قبل العديد من شركات السياحة في العالم، كـ نوع من أنواع جذب السياحة مرة أخرى.





وأوضح "هزاع" أن قطاع السياحة اعتمد مثل جميع دول العالم، على تنشيط السياحة الداخلية، وفقا لقرارات اتخذها مجلس الوزراء شملت فتح الفنادق بنسبة 25 %، وفقا لتراخيص معينة.





وتابع : أن إجراءات الفتح الجزئي شملت إجراءات وقائية لازمة للفنادق والعاملين بها، والموظفين وأصحاب رؤوس الأموال من تعقيم وتطهير.