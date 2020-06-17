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أخبار العالم

الحكم على مسؤول صيني سابق بالسجن 11 عاما بتهم تتعلق بالفساد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قضت محكمة الشعب المتوسطة بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين اليوم بالسجن 11 عاما وغرامة قدرها حوالي 212 ألف دولار بحق "شيانغ جيون بوه" الرئيس السابق للجنة تنظيم التأمين الصينية بتهمة تلقى الرشاوى.
وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة جميع المكاسب غير المشروعة لـ شيانغ، وتسليمها إلى خزانة الدولة، وكشفت أنه خلال الفترة بين عامي 2005 و2017، استغل شيانغ بشكل غير مبرر العديد من المناصب التي شغلها لتوفير تسهيلات لمنظمات وأفراد معينين من حيث التعاقد الهندسي وتدبير القروض والمصادقة على المؤهلات والترقية الوظيفية، وحصل فى المقابل على أموال وممتلكات تزيد قيمتها على 62ر18 مليون يوان (63ر2 مليون دولار).
وأوضحت هيئة المحكمة أنها حكمت بعقوبة مخففة نظرا لأن المتهم اعترف بجرائمه وسلم مكاسبه غير المشروعة، كما تعهد بعدم الاستئناف على الحكم.

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