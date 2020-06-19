هل يجب إخراج الزكاة لمصارفها الثمانية.. الإفتاء ترد.. فيديو

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في توحيد مصرف عين لإخراج الزكاة فيه أم توزيعها على المصارف الثمانية المذكورين في القرآن.





وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في الآية الكريمة ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.





وأشار إلى أن إخراج الفرد للزكاة ليس واجبا عليه تعميم الزكاة على المصارف الثمانية ولا هو داخل في اختلاف الفقهاء، لأن إمكانيات الفرد ضعيفة لا تتحمل التنوع في المصارف.





وأوضح، أن الدولة التي تتحمل تلقى أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها فقد نوع الله مصارف الزكاة فتتولى الدلوة مسئولية توزيع أموال الزكاة على فئات هذه المصارف فيتحقق التكامل في المجتمع وتتوزع مصادر التوزيع.



