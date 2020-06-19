AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجب إخراج الزكاة لمصارفها الثمانية.. الإفتاء ترد.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 ص
حكم إخراج الزكاة
حكم إخراج الزكاة لمصارفها الثمانية .. الإفتاء ترد
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في توحيد مصرف عين لإخراج الزكاة فيه أم توزيعها على المصارف الثمانية المذكورين في القرآن.

وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في الآية الكريمة ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

وأشار إلى أن إخراج الفرد للزكاة ليس واجبا عليه تعميم الزكاة على المصارف الثمانية ولا هو داخل في اختلاف الفقهاء، لأن إمكانيات الفرد ضعيفة لا تتحمل التنوع في المصارف.

وأوضح، أن الدولة التي تتحمل تلقى أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها فقد نوع الله مصارف الزكاة فتتولى الدلوة مسئولية توزيع أموال الزكاة على فئات هذه المصارف فيتحقق التكامل في المجتمع وتتوزع مصادر التوزيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم تعجيل الزكاة وإعطاء العمالة اليومية منها.. رد الإفتاء

الإفتاء: موعد زكاة الفطر لم يأت.. ولا يجوز إخراجها الآن.. فيديو

حكم تسليم زكاة الفطر لمؤسسات خيرية لتوزيعها على الفقراء

هل أخرج زكاة مالى فى رمضان لأفضليته عن باقي الشهور.. البحوث الإسلامية يوضح

هل الطفل الرضيع يخرج عنه زكاة الفطر .. المفتي يجيب

حكم إخراج زكاة الفطر للجميعات الخيرية وإعطائها للفقراء بعد العيد.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

كهربونا وقلنا هنموت ولا يهمنا.. العائدون من ليبيا يسردون تفاصيل فيديو التعذيب ويشكرون الرئيس

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

أحد العائدين من ليبيا: تعرضنا للتعذيب والضرب بالخراطيم

بعد الإطاحة بـ محمد مرسي.. وثائق سرية تكشف كيف خطط أردوغان لتحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر.. استغل الأحداث لاستعادة حلم الخلافة.. ومنظمة المؤتمر الإسلامي توجه له صفعة كبرى

وزير التعليم ينفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. ويؤكد : ستبدأ الأحد وهذا قرار الدولة

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة 25 عاما .. سعودية دخلت لإجراء عملية تجميلية فانتزعوا عينها

أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط