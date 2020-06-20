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رياضة

عدم احترام اللوائح والنظام.. حسن مصطفى: شطبت الزمالك من اتحاد اليد وسرحت لاعبيه.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن سر شطبه لـ فريق يد الزمالك أثناء فترة توليه رئاسة الاتحاد المصري للعبة. 

وأكد حسن مصطفي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " مع الإعلامي أحمد شوبير " شطبت نادي الزمالك وأمرت بتسريح لاعبيه وحرمت رئيسه بسبب عدم احترامه اللوائح والنظام ".


وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: الالتزام باللوائح والقوانين هو سر نجاح أي مؤسسة في العالم مشددا ان الريادة أساسها النظام ومن ثم يجب تطبيق اللوائح على المخطئ سواء كان الاهلي او الزمالك.


وأكمل حسن مصطفى أن الاتحاد يجب أن يتعامل بحسم وقوة مع أي مؤسسة رياضية تخطىء مهما كان حجمها مشددا أن الجميع يجب أن يدرك حدوده جيدا ولا يتخطاها.

واختتم مؤكدا أن أي اتحاد مصري يشعر أنه أضعف من الاهلي او الزمالك يجب ان يرحل على الفور.
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