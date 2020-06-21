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أخبار العالم

تكتل إحياء ليبيا: الرد العربي المصري جاء مزلزلا لأوهام أردوغان

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا تأييده لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن شرعية تدخل الجيش المصري في ليبيا ضد مليشيات الوفاق والمرتزقة المدفوعين من قبل تركيا ونظام رجب طيب أردوغان.

وبحسب "قناة ليبيا"، قال النايض إن الرد العربي المصري جاء  حازما مزلزلا، على إشارة (السلطان العثماني) الواهم بأنامله الآثمة إلى خريطة ليبيا الأبية، بكل غطرسة واستكبار واستفزاز.

وأضاف أن الرد العربي المصري جاء مدويا على استعراضات العساكر العثمانية الجديدة في وسط العاصمة طرابلس وعلى مرتزقتهم الإرهابيين الإنشكارية الجدد، وعلى متعهدي جمع الميري نيابة عنهم، وعلى سماسرتهم الذين هرعوا إلى طرابلس يبصمون بني جلدتهم على عقودهم الوهمية ليسلبوا ثروات ليبيا المستقبلية، كما سلبوا ثرواتها الماضية والحالية.

وتابع أن الرسائل جاءت قلبية وصادقة وواضحة وأن الرئيس السيسي قال كلمته وقالت القبائل الليبية "الشريفة" كلتا مرحبة بكلمته الوافية والشافية والكافية، و أن البيانات و المواقف المرحبة ستتوالى من كل أنحاء ليبيا بإذن الله.

كان الرئيس السيسي قال إن تجاوز مدينة سرت الليبية وقاعدة الجفرة الجوية الخاضعتين للجيش الوطني الليبي تعتبر بمثابة خط أحمر -لمليشيات الوفاق والمرتزقة المدعومين من تركيا- داعيا إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، والدخول في مفاوضات بين طرفي الأزمة.

وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والولايات المتحدة أعلنت وقوفها وتأييدها للجهود المصرية للحل في ليبيا وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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