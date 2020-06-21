234,7 مليون جنيه إيرادات جمارك بورسعيد خلال أبريل ومايو

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال شهري أبريل ومايو أفرجت عن 535 سیارة «ملاكي» مودیلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي، و1057 سیارة لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 580 ملیونًا و816 ألف جنیه، وضرائب ورسوم جمركیة مُحصلة بلغت 25 مليونًا و329 ألف جنيه، وضرائب ورسوم مُحصلة لجهات أخرى بلغت 113 ملیونًا و690 ألف جنیه.

وأوضح التقرير أن عدد البیانات الجمركیة المفرج عنھا من مجمع قطع غیار السیارات بلغ خلال شھري أبريل ومايو حوالي 2059 بیانًا جمركيًا بقیمة إجمالية 295 ملیونًا و187 ألف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عنھا 21 ملیونًا و469 ألف جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المُحصلة لجھات أخرى 45 ملیونًا و755 ألف جنيه.

أقرا ايضا ..بقيمة جمارك 35 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية بميناء بورسعيد





وأضاف التقرير أنه تم الإفراج عن مشمول 445 بیانًا جمركيًا وارد نھائي معدات: «حفارات، ولوادر، وجرارات، وحصادات زراعیة، وسیارات نقل»، بقیمة إجمالیة 63 ملیونًا و 885 ألف جنیه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة عنھا 8 ملايين و212 ألف جنیه، والرسوم والضرائب المُحصلة لجھات أخرى 20 ملیونًا و136 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي، والنقل والمعدات، وقطع الغيار، خلال شهري أبريل ومايو بلغت مليارًا و15ملیونًا و785 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عنها 55 ملیونًا و10 آلاف جنيه، والرسوم والضرائب المُحصلة لجهات أخري 179 ملیونًا و581 ألف جنيه، و إجمالي الإيرادات المُحصلة بالإدارة العامة لجمارك السیارات ببورسعيد حوالي 234 ملیونًا و769 ألف جنيه.