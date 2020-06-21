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رياضة

رامى ربيعة يهنئ حسين الشحات بـ عيد ميلاده الـ 28

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:57 م
ربيعة والشحات
ربيعة والشحات
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محمد بدران
حرص رامى ربيعة لاعب النادي الأهلي، على تهنئة حسين الشحات لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ"28" فهو من مواليد 21 يونيو 1992".

ونشر رامى ربيعة صور له برفقة الشحات عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن حسين الشحات شارك مع النادى الأهلى في 50 مباراة منذ انضمامه إليه، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع 8، بواقع 26 مباراة الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4، بينما شارك هذا الموسم في 24 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 4 أهداف.

وأجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وجاء خضوع اللاعب لإجراء عملية "الفتاق" بعد معاناته من الآلام طوال الفترة الماضية".

ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات إلى راحة مطولة خلال الفترة المقبلة تمتد إلى 3 أسابيع قبل عودته مرة أخرى إلى تدريبات الفريق والخضوع فى برنامج تأهيلى قوى للتخلص من آلام العملية الجراحية.
رامى ربيعة يهنئ حسين الشحات بـ عيد ميلاده الـ 28
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