رامى ربيعة يهنئ حسين الشحات بـ عيد ميلاده الـ 28

حرص رامى ربيعة لاعب النادي الأهلي، على تهنئة حسين الشحات لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ"28" فهو من مواليد 21 يونيو 1992".





ونشر رامى ربيعة صور له برفقة الشحات عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد".





يذكر أن حسين الشحات شارك مع النادى الأهلى في 50 مباراة منذ انضمامه إليه، سجل خلالهم 13 هدفًا، وصنع 8، بواقع 26 مباراة الموسم الماضي، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4، بينما شارك هذا الموسم في 24 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 4 أهداف.





وأجرى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.





وجاء خضوع اللاعب لإجراء عملية "الفتاق" بعد معاناته من الآلام طوال الفترة الماضية".



