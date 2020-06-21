بنزيما يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام نظيره نادي ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.





تشكيل ريال مدريد





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: مارسيلو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - داني كارفخال





خط الوسط: كاسميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - جيمس رودريجيز





خط الهجوم: كريم بنزيما - فينسيوس جونيور.





ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، خلف برشلونة المتصدر والذي يملك في جعبته 65 نقطة، وفوزه في مباراة اليوم يعني احتلاله صدارة الترتيب رسميًا، بتفوقه في المواجهات المباشرة على البارسا، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 47 نقطة.





وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد سان سبستيان، معقل فريق ريال سوسيداد.