لإنهاء الأزمة.. الجنايني يدعو رؤساء الأندية للاجتماع مع وزير الشباب والرياضة.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن اجتماع أندية الدوري الممتاز مع وزير الشباب
والرياضة خلال الوقت الحالي .
وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم
سبورتس": الجنايني يدعو رؤساء أندية الدوري المصري للاجتماع مع وزير الشباب
والرياضة.
وأضاف أن اجتماع وزير الشباب والرياضية ورئيس اللجنة الخماسية
ورؤساء الأندية لحسم المرحلة المقبلة لبطولة الدوري الممتاز.
وتابع :" الجلسة القادمة ستكون بتواجد رؤساء 18 ناديا لإنهاء تلك
الأزمات .
وأكد سيف زاهر أن اجتماع اللجنة الخماسية مع أعضاء رؤساء الأندية خلال الفترة الحالية يأتي في
صالح الكرة المصرية.