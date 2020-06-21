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رياضة

لإنهاء الأزمة.. الجنايني يدعو رؤساء الأندية للاجتماع مع وزير الشباب والرياضة.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:32 م
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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حسام الحارتي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن اجتماع أندية الدوري الممتاز مع وزير الشباب والرياضة خلال الوقت الحالي .


وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": الجنايني يدعو رؤساء أندية الدوري المصري للاجتماع مع وزير الشباب والرياضة.


وأضاف أن اجتماع وزير الشباب والرياضية ورئيس اللجنة الخماسية ورؤساء الأندية لحسم المرحلة المقبلة لبطولة الدوري الممتاز.


وتابع :" الجلسة القادمة ستكون بتواجد رؤساء 18 ناديا لإنهاء تلك الأزمات .


وأكد سيف زاهر أن اجتماع اللجنة الخماسية مع أعضاء  رؤساء الأندية خلال الفترة الحالية يأتي في صالح الكرة المصرية. 

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