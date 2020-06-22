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ديني

أبرزها 3.. الأزهر: الله كشف بمحمد الأمة في مواضع لا حصر لها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:53 م
أبرزها 3.. الأزهر:
أبرزها 3.. الأزهر: الله كشف بمحمد الأمة في مواضع لا حصر لها
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يارا زكريا
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إن الله -سبحانه وتعالى- منّ على هذه الأمة بسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-  فكشف به الغُمَّة في مواضع لا حصر لها.

وأوضح « مركز الأزهر» أنه من أبرز هذه المواضع أنه- سبحانه- حرر به العِباد من عبادة العِباد إلى عبادة رب العِباد، وقضى به على الشِّرك والوثنيّة، والطبقيّة والعُنصرية، والأثرة والأنانية.

وأضاف الأزهر العلمي للفتوى: كما أرسله رحمة للعالمين، ونصرة للضعفاء والمساكين، وأسوة ونجاة للخَلق أجمعين، داعيًا: « صلِّ اللهم عليه، وعلى آله وصحبه، وسَلِّم تسليمًا كثيرًا».


جدير بالذكر أن  مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية أ طلق أحدث حملاته الدعوية والتوعوية تحت عنوان «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم، تاج رؤوسنا، الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.

وتهدف الحملة إلىٰ بيان أوجه كشفه للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلىٰ النُّور، وتدعو إلىٰ إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلىٰ التأسي بخِصَاله، والتَّحلي بكريم صِفاته وخِلاله، عبر المنافذ الإلكترونية للمركز.


كما أطلق مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حملةً تثقيفية توعوية جديدة تحت عنوان: «وأزواجه أمهاتهم»؛ تعريفًا بأمّهاتنا أمّهاتِ المؤمنين زوجات سيّدنا رسول الله ﷺ، وبرًّا بهنَّ، وبيانًا لِمَا لهنَّ من فضائل مناقب وحقوق.

وتبين الحملة جهودهنَّ في خدمة الإسلام والدّعوة إليه، وإرشاداتهنَّ لاستقرار الحياة الأسرية والاجتماعية، وما يجب على المُسلم تجاههنّ من حبٍّ وأدبٍ مع شُخوصِهنّ وسِيرتهنّ يناسبان قدر صاحبات هذا المقام الشّريف؛ امتثالًا لما جاء عنهنّ في القُرآن الكريم.

ويدعو المركز مِن خلال هذه الحملة المسلمين والمسلمات إلى الاقتداء بسيرتهنّ وأخلاقهنّ وعفافهنّ، وإنزالهنّ منزلتهنّ المُستحقَّة؛ فهنّ خير أسوةٍ وقُدوةٍ.
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