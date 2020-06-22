أبرزها 3.. الأزهر: الله كشف بمحمد الأمة في مواضع لا حصر لها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إن الله -سبحانه وتعالى- منّ على هذه الأمة بسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- فكشف به الغُمَّة في مواضع لا حصر لها.
وأوضح « مركز الأزهر» أنه من أبرز هذه المواضع أنه- سبحانه- حرر به العِباد من عبادة العِباد إلى عبادة رب العِباد، وقضى به على الشِّرك والوثنيّة، والطبقيّة والعُنصرية، والأثرة والأنانية.
وأضاف الأزهر العلمي للفتوى: كما أرسله رحمة للعالمين، ونصرة للضعفاء والمساكين، وأسوة ونجاة للخَلق أجمعين، داعيًا: « صلِّ اللهم عليه، وعلى آله وصحبه، وسَلِّم تسليمًا كثيرًا».