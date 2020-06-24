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أشرف صبحي: فرض ارتداء الكمامة سيكون حسب كل نشاط رياضي .. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:28 م
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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اسراء صبري
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء ستكون عودة الأندية يوم 7/1، ولكن بدءا من يوم 6/15 وحتى 6/30 ستقوم الأندية بالفتح لاستقبال الاشتراكات وفقا للإجراءات الاحترازية، متابعا أنه خلال تلك الفترة سيسمح للعاملين بالدخول من أجل الترتيبات والتعقيم.


وأوضح أشرف صبحي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه سيكون هناك غرف طبية تحسبا لحدوت أي شيء، بالإضافة إلى وجود الاسترشادات الخاصة بالإجراءات داخل الأندية، معقبا : أن الوزارة بتقوم بالتوعية الخاصة بالإجراءات داخل الأندية منذ يوم 6/15.


وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه من يوم 7/1 ستبدأ الأندية في استقبال الأعضاء، مشيرا إلى أن المطاعم المتواجدة داخل الأندية والأماكن المغلقة، وأيضا مراكز الشباب ستفتح وفقا لقرار مجلس الوزراء ولكن بنسبة إشغال 25%، مشددا على ضرورة التباعد الاجتماعي في الأماكن المفتوحة.


وتابع : من ضمن الإجراءات المتخذة أن يكون هناك بوابة للدخول وأخرى للخروج، بالإضافة إلي ضرورة ارتداء الكمامات داخل الأندية، وأيضا هناك مسئول رعاية داخل الأندية.


وأشار إلى أن ارتدء الكمامة فى الأنشطة سيكون وفقا لكل نشاط، متابعا: يعني في السباحة مش هينزل بكمامة..السباحة لها توقيت مخصص موجود في الدليل الاسترشادي.


وواصل: الأولوية في تدريب السباحة سيكون للفرق وليس بالسباحة الترفيهية العامة، مشيرا إلى أن داخل الدليل الاسترشادي يوجد أن التدريبات ستبدأ من شهر 7 ولكن المنافسات ستكون في شهر 8.
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