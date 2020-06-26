باسم ياخور يستعرض لياقته البدنية من داخل الجيم .. صورة

شارك الفنان السورى باسم ياخور متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".





وظهر باسم ياخور وهو يؤدى تمرينات في الجيم، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





وكان قد جسد الفنان السورى باسم ياخور عام 2006 شخصية سيف الله المسلول خالد بن الوليد،وحقق المسلسل وقتها نجاحًا كبيرًا، حيث إن ياخور استطاع أن يجسد الدور بطريقة احترافية، وأثبت أنه قادر على تجسيد الشخصيات التاريخية وليس الكوميديا فقط.





وشارك الفنان باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".





ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.



