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فن

اشتقتلكم.. باسم ياخور ينشر صورة جديدة على إنستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 11:02 ص
باسم ياخور
باسم ياخور
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان السوري باسم ياخور صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر باسم ياخور فى الصورة من أمام ممشى على نهر.

وإستعاد ذكرياته بالصورة قائلًا:"مرحبا أصدقائى إشتقتلكم".

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى :وإحنا إشتقنالك ، وعلق أخر"وحشتنا يا نجم، وأضافت أخرى "وإنت وحشتنا اكتر".


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وكان قد جسد الفنان السورى باسم ياخور عام 2006 شخصية سيف الله المسلول خالد بن الوليد،وحقق المسلسل وقتها نجاحًا كبيرًا، حيث إن ياخور استطاع أن يجسد الدور بطريقة احترافية، وأثبت أنه قادر على تجسيد الشخصيات التاريخية وليس الكوميديا فقط.

وشارك الفنان باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

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