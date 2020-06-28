الدوري الإيطالي.. نابولي يتقدم على سبال وأتالانتا يتعادل مع أودينيزي





افتتح دينيس ميرتينز النتيجة لنادي نابولي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل بيتجانا النتيجة لسبال في الدقيقة 29.





وفي الدقيقة 36، أضاف الإسباني كايخون الهدف الثاني لنابولي، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الجنوب الإيطالي بهدفين مقابل هدف.





وفي نفس الجولة، انتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا وأودينيزي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتعادل فيرونا مع ساسولو سلبيًا 0-0، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول من مباراة بولونيا وسامبدوريا.

تقدم نادي نابولي في الشوط الأول، على نظيره نادي سبال، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي " سيريا إي".