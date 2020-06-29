السيسي للمواطن: لو مكناش عملنا كل الكبارى دي الدنيا كانت هتبقي عاملة إزاي ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه تم مضاعفة سعة المحور باتخاذ حارتين لتوسيع الطريق الذاهب للمطار اتجاه العباسية، ومن ثم الكوبرى الاعلى منه.





واضاف الرئيس السيسى من خلال كلمته اليوم موجهًا كلامه الى المواطن المصرى ، :" عايزك تتصور حجم التكلفة المالية أو لو لم نقم بعمل هذه الكبارى كانت الدنيا هتبقى عاملة ازاى".



