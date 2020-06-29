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توك شو

السيسي للمواطن: لو مكناش عملنا كل الكبارى دي الدنيا كانت هتبقي عاملة إزاي ..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:04 م
السيسى
السيسى
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه تم مضاعفة سعة المحور باتخاذ حارتين لتوسيع الطريق الذاهب للمطار اتجاه العباسية، ومن ثم الكوبرى الاعلى منه.

واضاف الرئيس السيسى من خلال كلمته اليوم موجهًا كلامه الى المواطن المصرى ، :" عايزك تتصور حجم التكلفة المالية أو لو لم نقم بعمل هذه الكبارى كانت الدنيا هتبقى عاملة ازاى".

وتابع اننا كمسئولين كنا رفقاء بكم ، فلابد ان تحنوا علينا ايضًا ، فنحن نسعى لحل المشكله وتسهيل حياة المواطن ، معلقًا " اذا كنت فاكر ان الحنيه طبطبة ، فالحنية مش طبطبة ، الحنية للشعوب والدول نبص على المشكلة ونقوم بحلها" .

واكد أن محاور فتح الجيزة تتطلب تعويض الناس فالكيلو  متر يكلفنا مليار جنيه،قائلا :"  لان مش هنقول للناس امشوا  وتحملوا انتوا ، ودا اجراء بنعمله مع اى حد  نشيل الناس ونعوضها علشان تعيش فى سلام ومكان وتعيش كويس".

واوضح أنه لابد من عدم الوقوف امام قرار قد تجده غريب لانها تمسك انت شخصيا ، " وانا هحاول مظلمكش فى القرار اللى هيتعمل".

مؤكدا ان الكلام الذى نتحدث فيه لا يخص الطرق فقط ، قائلا:"  لكن صدقونى كل قطاعات الدولة اشتغلنا فيها بنفس المستوى والجهد والتكلفة بتاعه شبكة الطرق القومية مثل قطاع الطاقة وكلفت 650 مليار جنيه لتصل الى مستوى جودة يليق بالمصريين وكذلك المستقبل فى قطاع الزراعة والرى.
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