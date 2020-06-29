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اقتصاد

جمارك بورسعيد تفرج عن قمح وبقوليات بقيمة 2.4 مليار جنيه مايو الماضي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:25 م
رئيس جمارك بورسعيد
رئيس جمارك بورسعيد
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محمد يحيي
أفرجت جمارك بورسعيد برئاسة يسري رجب، نهائيا عن 5499 شهادة جمركية لكميات من السلع الأساسية والاستراتيجية، خلال مايو الماضي.


قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية اليوم، إن البضائع كانت عبارة عن " قمح، ذرة، بقوليات" بقيمة اقتربت من 2.4 مليار جنيه.




ذكر التقرير أن الإيرادات الجمركية المحصلة علي تلك الرسائل كانت 362.42 مليون جنيه والضرائب بـ 1.923 مليار جنيه.


كما بلغت الشهادات المصدرة نحو 714 شهادة لبضائع عبارة عن " مواد غذائية، خامات، مواد أولية، عصائر وفاكهة" برسوم جمركية تبلغ 10.052 مليون جنيه.


ووصلت جملة الرسوم و الضرائب المستحقة علي تلك الشهادات نحو 2.3 مليار جنيه.


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