AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قادتنا خبراء به.. المسماري يكشف سبب اعتماد الجيش الليبي على السلاح الروسي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:11 ص
احمد المسماري المتحدث
احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
Advertisements
قسم الخارجي
كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي سبب اعتماد القوات المسلحة في ليبيا على السلاح الروسي، مشيراً إلى خبرة قادته به.

وأضاف "المسماري" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية "كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية".

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي "سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي، وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي".

وعن التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، أكد "المسماري" أن ذلك السؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد.

كما انتقد "المسماري" موقف المجتمع الدولي من ليبيا فيما يتعلق بقضية حظر السلاح، مشيرًا إلى وجود مخاطبات متبادلة بين مجلس النواب ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا، لكن لم تفسر عن نتائج حتى الآن.

وأكد "المسماري" أن البرلمان الليبي يتعامل مع قضية حظر تصدير السلاح، موضحا أنه دائما ما يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور هناك.

وتابع المسماري "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي: إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا؛ فعليكم أن تبدؤوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مدينة بن وليد

المسماري: أكبر ضربة وجهت للجيش التركي عندما ظهرت صور لأفراده عرايا

المسماري: قطع عسكرية بحرية تركية موجودة قبالة سواحل ليبيا الغربية

يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

ترشيحاتنا

هل تقبل الصلاة إذا نسيت التشهد الأخير؟.. الإفتاء تجيب

بـ ملابس رياضية.. مي عمر تثير الجدل برفقة زوجها من صالة الجيم

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

مأساة الصف.. آية ابتلعها نهر النيل وحاول والدها إنقاذها فلحق بها.. صور

من داخل الجيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية.. شاهد

الشعب سيموت في غضون أشهر.. لبنان يتجه إلى تكرار سيناريو مجاعة 1915

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خربت حفل زفافه على أخرى.. رجل يسحل زوجته الأولى بطريقة وحشية.. فيديو

غنية بمضادات الأكسدة وترفع المناعة.. فوائد مدهشة للكزبرة

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن