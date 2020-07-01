قادتنا خبراء به.. المسماري يكشف سبب اعتماد الجيش الليبي على السلاح الروسي

كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي سبب اعتماد القوات المسلحة في ليبيا على السلاح الروسي، مشيراً إلى خبرة قادته به.





وأضاف "المسماري" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية "كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية".





وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي "سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي، وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي".





وعن التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، أكد "المسماري" أن ذلك السؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد.





كما انتقد "المسماري" موقف المجتمع الدولي من ليبيا فيما يتعلق بقضية حظر السلاح، مشيرًا إلى وجود مخاطبات متبادلة بين مجلس النواب ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا، لكن لم تفسر عن نتائج حتى الآن.





وأكد "المسماري" أن البرلمان الليبي يتعامل مع قضية حظر تصدير السلاح، موضحا أنه دائما ما يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور هناك.



