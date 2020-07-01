AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يريدون ليبيا بلا جيش ولا شرطة.. المسماري يتحدث عن محاولة لحصار مصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:31 ص
احمد المسماري المتحدث
احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
Advertisements
قسم الخارجي
حذَّر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المجتمع الدولي من خطورة الوضع في ليبيا، خاصة إذا تمكن الإرهابيون المتطرفون من البلاد، مطالبًا أوروبا بـ"إقامة السواتر الترابية" حال حدوث ذلك.

وأضاف "المسماري" في تصريحات لوكالة "سبوتينك" الروسية، أن البرلمان الليبي دائما يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا، والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج، مشددا على أهمية الالتزام بحظر السلاح.

وتابع "المسماري": "المجتمع الدولي منقسم، هناك متفرج، وهناك من يريد ليبيا من دون جيش ومن دون شرطة لكي تحاصر مصر، وهناك من يريد أن يحتكر تصدير السلاح إلى ليبيا، كسوق".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أن المجتمع الدولي لا يزال يطبق قرار حظر التسليح على الجيش الليبي بكل صرامة، ويتابع في كل القواعد الجوية وكل الأجواء الليبية، موضحا أنهم يتابعون في التسليح لدى القوات العربية الليبية.

وفي رسالة للأوروبيين، قال المسماري: "أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي: إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا؛ فعليكم أن تبدأوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار، لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يعلن شروطه للعودة إلى المفاوضات

ثوابتنا الحرب على المتطرفين.. المسماري: يجب حل الميليشيات في العاصمة طرابلس ومواجهة التغلغل التركي

يتوعدون بذبح النساء.. الجيش الوطني الليبي يوثق انتهاكات ميليشيات أردوغان في ترهونة.. فيديو

ترشيحاتنا

أبناء وقتلة.. جرائم تقشعر لها الأبدان أبطالها فلذة الكبد.. والضحايا الآباء

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور

الشعب سيموت في غضون أشهر.. لبنان يتجه إلى تكرار سيناريو مجاعة 1915

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

الوداد المغربي: لقاء الأهلي ازداد صعوبة والسفر مبكرا للكاميرون للتعود على الطقس

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم