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محافظات

إجراءات قانونية حيال المقصرين.. محافظ الشرقية يكلف بتفعيل دور أقسام الإيرادات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:35 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع أعضاء المجلس التنفيذي  للمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، خبير التنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، وعلي الصناديلي، السكرتير العام المساعد.


وبدأ محافظ الشرقية الإجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية  وعدم الإقدام على أعمال حفر بالشوارع  لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وغاز إلا بعد تحرير محضر تنسيقي بين رئيس المدينة والشركة المنفذه وبحضور الجهه المعنية ، لوضع جدول زمني محدد للإنتهاء  من أعمال الحفر و رد الشيء لأصله وذلك تنفيذًا  لخطة التطوير والتجميل الجارية بمراكز ومدن المحافظة.


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وطالب المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي سرعة التحرك نحو سداد المديونات المستحقه عليها لدى مديرية الطرق حتى يتثنى لكل جهه الوفاء بإلتزاماتها وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين .


وخلال الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة لهم لدى الجهات المختلفة، وتفعيل دور أقسام الإيرادات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

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