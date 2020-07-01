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أخبار العالم

إصابة نائب رئيس تكتل حزب أردوغان بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:32 م
محمد أمين أكباش أوغلو
محمد أمين أكباش أوغلو
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شيماء مصطفى
ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، محمد أمين أكباش أوغلو، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، أثبتت الفحوصات الخاصة بـ أكباش أوغلو، إيجابية إصابته، حيث بدأ بتلقي العلاج فور ظهور النتائج.

وكشفت الجهات الصحية المعنية أن الحالة الصحية لنائب الرئيس رجب طيب أردوغان جيدة ومستقرة.

وكان أكباش أوغلو، توجه إلى البرلمان أمس للإدلاء بصوته خلال انتخابات نواب رئيس تكتل الحزب الحاكم في البرلمان.

فيما ذكر نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال، خلال الجمعية العمومية للبرلمان، أنه تلقى أنباء غير سارة بشأن حالة أكباش أوغلو الصحية، متمنيا له الشفاء العاجل.

وسجلت تركيا حتى الآن 199 ألفًا و906 إصابة بفيروس كورونا و5131 حالة وفاة بالفيروس.
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