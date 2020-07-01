بالتزامن مع استئناف الرحلات.. مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة مصر للطيران الخامسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFN من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران ضمن صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة.





من المقرر أن تصل الطائرة السادسة من نفس الطراز الاسبوع القادم من إجمالي ٨ طائرات طراز إيرباص A320Neo تم التعاقد عليها بالإضافة إلي ٧ طائرات من طراز الايرباص A321Neo لتنضم لأسطول مصر للطيران.





كان في استقبال الطائرة الجديدة، في مطار القاهرة الدولي، الطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.





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صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه رغم التحديات الصعبة والظروف التي يشهدها قطاع الطيران المدني على مستوى العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا إلا أننا ملتزمون بخطة تحديث أسطول الناقل الوطني وتقديم خدمة متميزة للعملاء من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية حيث توفر الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة.

إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.





وتتمتع عائلة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد.





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