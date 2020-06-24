مصر للطيران تعلن تفاصيل جدول رحلاتها الدولية حتى منتصف يوليو القادم

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، استئناف رحلاتها إلى عدة وجهات دولية، وفتحت الحجز علي الرحلات لجميع المواطنين الراغبين في السفر، وذلك بعد قرار وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، بعودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية مطلع يوليو القادم، أمام حركة الطيران.









وفيما يلي جدول الرحلات الدولية التي سوف تسيرها شركة مصر للطيران:









1- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 01 يوليو - 07 يوليو:





أبوظبي ، دبي ، الشارقة ، أديس أبابا ، أمستردام ، أثينا ، بيروت ، برلين ، بروكسيل ، بودابست ، كوبنهاغن ، إربيل ، فرانكفورت، إسطنبول ، لندن ، ميلان ، ميونيخ ، نيويورك ، باريس ، فيينا ، واشنطن ، تورونتو .









2- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 08 يوليو -14 يوليو:





بغداد ، دار السلام، غوانزو، جنيف .









3- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة من 15 يوليو:





برشلونة، دار السلام ، مدريد.









وأكدت الشركة انه سوف يتم الإعلان عن باقي الوجهات تباعا وفقا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة، مع الحرص علي اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وطالبت الشركة العملاء الذين قاموا بالحجز قبل 15 يونيو بمراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020‪م.









وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.