الحضور قبل الإقلاع بـ 4 ساعات ونصف.. مصر للطيران تنشر 6 إرشادات يجب اتباعها

تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارًا من أول يوليو القادم، فتح المطارات المصرية أمام حركة الطيران، بعد توقف التشغيل لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار الوباء.





وبالتزامن مع تشغيل حركة الطيران وفتح المطارات المصرية، اتخذت وزارة الطيران المدني، عدة ضوابط وإجراءات لتشغيل الرحلات الجوية مرة أخرى، بالتعايش مع الأوضاع الحالية التي تشهدها دول العالم، وتكون من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الركاب المسافرين.





وبدورها الناقل الوطني مصر للطيران، الذي أعلنت عن فتح حجوزاتها للسفر إلى عدة وجهات دولية، أول يوليو القادم، وضعت 6 ارشادات للمسافرين على متن رحلاتها الجوية، وجاءت كالتالي:





- المسافرون على الرحلات الدولية.. يجب الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات ونصف.





- المسافرون على الرحلات الداخلية.. يجب الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بـ ساعتين ونصف.





- تشجيع وسائل الدفع الالكتروني، والتقليل من استخدام الأوراق النقدية في حالة دفع وزن زائد أو مشتريات الأسواق الحرة وغيرها.





- يسمح فقط بحمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرضع على الطائرة لتجنب الازدحام في المحطة والطائرة.





- يفضل شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الالكترونية.





- يجب الالتزام بالافصاح الطبي عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرض.