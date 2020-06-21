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وزير الطيران: استلام 6 طائرات جديدة مع عودة الحركة وتركيب كاميرات حرارية في مطارات الصعيد

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:31 ص
وزير الطيران
وزير الطيران
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هاني حسين
قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إن  مطار برنيس يتميز بكفاءة عالية  والمنطقة واعدة بشكل كبير ولا تقل في جمالها عن منطقة شرم الشيخ .

وأضاف  محمد منار عنبة في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:"     مطارات الصعيد تعمل  ومعظمها يعمل على الرحلات قليلة التكلفة".

وتابع محمد منار :" سيتم تركيب الكاميرات الحرارية  في مطارات الصعيد قبل أول يوليو ".

ولفت محمد منار:"  مطار سانت كاترين متواجد على قمة الجبل ولا يمكن ان تنزل عليه طائرات كبيرة، وتهبط عليه طائرات منخفضة الحمولة  لأنه متواجد على مرتفع ".

وتابع محمد منار:"    مصر للطيران  كانت ستتسلم 6 طائرات جديدة في الفترة الماضية ولكن توقفت في ظل ظروف الجائحة ومع بدء عودة حركة الطيران سوف نستلمها". 
 
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