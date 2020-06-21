وزير الطيران: استلام 6 طائرات جديدة مع عودة الحركة وتركيب كاميرات حرارية في مطارات الصعيد

قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إن مطار برنيس يتميز بكفاءة عالية والمنطقة واعدة بشكل كبير ولا تقل في جمالها عن منطقة شرم الشيخ .





وأضاف محمد منار عنبة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،:" مطارات الصعيد تعمل ومعظمها يعمل على الرحلات قليلة التكلفة".





وتابع محمد منار :" سيتم تركيب الكاميرات الحرارية في مطارات الصعيد قبل أول يوليو ".





ولفت محمد منار:" مطار سانت كاترين متواجد على قمة الجبل ولا يمكن ان تنزل عليه طائرات كبيرة، وتهبط عليه طائرات منخفضة الحمولة لأنه متواجد على مرتفع ".





وتابع محمد منار:" مصر للطيران كانت ستتسلم 6 طائرات جديدة في الفترة الماضية ولكن توقفت في ظل ظروف الجائحة ومع بدء عودة حركة الطيران سوف نستلمها".